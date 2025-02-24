في البصرة.. اعتقال عصابة بعد مواجهة مسلحة

وقالت القيادة في بيان، "في عملية أمنية معقدة وحاسمة، تمكنت قيادة شرطة محافظة من الإطاحة بأحد أخطر العصابات المطلوبين لعدة جهات أمنية، متورطين في عمليات تسليب مسلحة، ضمن عصابة إجرامية محترفة كانت تستهدف اصحاب الصيرفات، في واكثر من محافظة، مستخدمة أساليب متطورة في التنقل والتخفي عبر هويات مزورة".

وأضافت أن "هذه العملية جاءت بعد متابعة حثيثة من الرصد والتحري، نفذها أبطال الإجرام في البصرة، الذين بذلوا جهوداً استخبارية مكثفة لتحديد أماكن تواجد أفراد العصابة وتحركاتهما وبإشراف مباشر من قائد شرطة البصرة، اللواء عبد السعد، تم وضع خطة أمنية مُحكمة لمحاصرتهما والإيقاع بهما".



وذكرت انه "أثناء تنفيذ العملية، حاول المجرمان الإفلات عبر مواجهة مسلحة مع القوة، إلا أن الاحترافية العالية لفرق مكافحة الإجرام وفوج سوات مكنتهم من السيطرة على الموقف وشل حركة أفراد العصابة، ما أسفر عن اعتقالهما دون خسائر في صفوف القوات الأمنية".