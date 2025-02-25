جريمة مروعة في البصرة.. أب ينهي حياة ابنه برصاصة بالرأس

وقال المصدر في تصريح، لـ نيوز، ان "الاب اقدم على قتل ولده بسلاح نوع مسدس بقضاء ابي الخصيب في محافظة البصرة"، مشيرا الى ان " أسباب الحادث هي مشاجرة عائلية داخل أحد المنازل، أدت إلى إطلاق نار من قبل رب الاسرة ما أسفر عن قتل الابن، برصاصة في ".



وتابع، ان " الاب هرب الى جهة مجهولة فيما شرعت القوات الأمنية بالتحقيقات الجنائية"، مبينا ان "المقتول اسمه علي أنمار، من مواليد 2012".