الإعدام بحق تاجر مخدرات في البصرة



نيوز ـ امن





أصدرت جنايات البصرة، اليوم الثلاثاء، حكما بالإعدام بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.





وذكر المركز الإعلامي لمجلس الأعلى في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "المدان ضبط بحوزته واحد كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين، مع أدوات تستخدم في تحضير المواد المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وتابع، انه "صدر الحكم استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".