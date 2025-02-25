ضابط يقدم على انهاء حياته بسلاح رشاش في نينوى

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، انه "اقدم ضابط برتبة نقيب منسب الى قيادة عمليات على انهاء حياته بواسطة سلاح "كلاشنكوف" داخل غرفته بمقر العمليات".وأضاف، انه "لم تعرف الأسباب أو الدوافع وراء اقدامه على الانتحار".