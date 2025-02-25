مقتل شخص بمشاجرة في ميسان

أفاد مصدر أمني، مساء الثلاثاء، بمقتل شخص بمشاجرة في محافظة .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين شخصين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف مسدس بالقرب من سوق المجر في ميسان".

وأضاف المصدر أن "المشاجرة اسفرت عن مقتل احدهم فيما هرب الجاني".