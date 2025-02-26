جنايات الكرخ: السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات

وبحسب بيان لمجلس الأعلى، ضبط بحوزة المدان 250 غرام من مادة الماريغوانا المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين، فضلا عن مبالغ مالية وميزان الكتروني.الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 27/ أولا من قانون والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017، بحسب البيان.