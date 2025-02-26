منطقة الحي العسكري في واسط... سرقات وسط غياب الاجهزة الامنية

يتعرضُ أهالي منطقةِ الموقعِ العسكري بمحافظةِ إلى سرقاتٌ متكررةٌ وسطَ غيابٍ كاملٍ للأجهزة الأمنيةِ وتعطل المراقبة الامنية رغم المناشداتِ التي وجهها السكانُ لوزارةِ الداخلية.تعرض للسرقة يروي تفاصيل ما حدث معه. تابعوا هذا التقرير من السومرية!