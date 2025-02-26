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استهداف منزل ضابط بعبوة صوتية في بابل

أمن

2025-02-26 | 14:45
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
استهداف منزل ضابط بعبوة صوتية في بابل
327 شوهد

أفاد مصدر محلي، مساء الأربعاء، بتعرض منزل ضابط شرطة للاستهداف بعبوة صوتية في محافظة بابل.​

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم استهداف منزل ضابط شرطة في قضاء جبلة بعبوة صوتية".
 
وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".
 
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بابل

استهداف

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