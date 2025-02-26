استهداف منزل ضابط بعبوة صوتية في بابل

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إنه "تم استهداف منزل ضابط شرطة في قضاء جبلة بعبوة صوتية".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه".