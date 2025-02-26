اعتقال متهم بقتل شخص في ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، عن اعتقال متهم بقتل شخص في قضاء المجر.

وذكر قائد لفته فاخر المحمداوي، في بيان، "بناءً على تشكيل فريق عمل مختص مكون من قسم شرطة المجر الكبير والقوة المتواجدة ضمن قاطع المسؤولية وبإشراف مباشر من قبلنا شخصيا حيث قام الفريق بالبحث في حيثيات الجريمة ودوافعها وأسبابها وبعد جهود امنية امتازت بالسرعة والدقة تمكّن فريق العمل من كشف ملابسات جريمة القتل والقبض على الجاني بعد 24 ساعة من ارتكاب جريمته".

وأضاف "مساء يوم امس تعرض احد المواطنين لحادث إطلاق نار مما تتسبب بوفاته بعد نقله إلى احد المستشفيات متأثرا باصابته"، مشيرا الى أن "الإطاحة بالجاني اتت من خلال عمليات تعقب وبحث وملاحقة مستندة على معلومات استدلاليّة وضبط بحوزته سلاح ناري نوع مسدس".

وتابع أن "جريمة القتل حصلت لوجود خلافات شخصية بين الجاني والضحية"، مشيرا الى "تدوين أقواله وتوقيفه وفق احكام المادة 406 القتل العمد".