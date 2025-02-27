ليلة رعب على خط بغداد - بصرة: طعن سائق قطار بالسكاكين وإحراق عربة (صور)

وقال المصدر في تصريح للسومرية نيوز، ان "سائق القطار تعرض لعدة طعنات بالسلاح الابيض(سكين) في منطقة الظهر من شباب مخمورين بعد محاولته فض مشاجرة داخل القطار اثناء السير.وتابع، انه " بعد الاقتراب من محطة توقف محافظة لاحظ سائق القطار نشوب حريق في العربات أجبرته على ايقاف القطار واخماد الحريق الذي كاد ان يلتهم القطار بأكمله".وأضاف، انه "تم الاتصال بشرطة النجدة من كادر القطار ونقل السائق المصاب الى المستشفى القريب لتقي العلاج اللازم، وانهاء النزيف الذي تعرض له ".