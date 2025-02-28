بطلق ناري.. مقتل شاب امام مصرف الرشيد في أحد اقضية الديوانية

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "شابا من اهالي قضاء الشامية (30 كم الديوانية) قتل بطلق ناري امام مصرف وسط القضاء".وأضاف انه "لم تتضح بعد تفاصيل الحادثة واسبابها والجهة التي قامت باغتياله".