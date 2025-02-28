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وسط ظروف غامضة.. مقتل رجل يفترش الرصيف في بغداد
أمن
2025-02-28 | 07:25
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,313 شوهد
أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بمقتل رجل يفترش الرصيف في العاصمة بغداد، وسط ظروف غامضة.
وقال المصدر لـ
السومرية
نيوز، إن "رجلاً يفترش الرصيف بالقرب من مجسر ساحة
بيروت
ضمن منطقة
شارع
فلسطين، قتل في ظروف غامضة".
وأضاف، أنه "تبين على الجثة
اثار
اطلاق نار بمنطقة الراس"، مشيرا الى انه "تم رفع الجثة وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة الملابسات".
>>
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