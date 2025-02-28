وسط ظروف غامضة.. مقتل رجل يفترش الرصيف في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، إن "رجلاً يفترش الرصيف بالقرب من مجسر ساحة ضمن منطقة فلسطين، قتل في ظروف غامضة".وأضاف، أنه "تبين على الجثة اطلاق نار بمنطقة الراس"، مشيرا الى انه "تم رفع الجثة وفتح تحقيق بالحادثة لمعرفة الملابسات".