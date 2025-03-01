ماراثون للدراجات الهوائية يتسبب في ازدحام مروري خانق عند مدخل بغداد

وقال مراسل نيوز، ان تحويل مسار العجلات القادمة من المحافظات الجنوبية تسبب بازدحامات كارثية من سيطرة الدورة في مدخل العاصمة الى جسر الوليد وتقاطع الدورة.وتابع، ان "هذا التحويل تسبب بتكدس العشرات من العجلات في طريق حلة ـ مما ادى الى ازدحامات خانقة ماتزال لغاية الان.يذكر ان طريق حلة ـ يخضع للصيانة من اجل إتمام التوسعة التي تندرج ضمن مشاريع تطوير مشاريع الرئيسية الخمسة.