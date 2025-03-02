بينها المنصور وبوب الشام.. اعتقال سرّاق وضبط أسلحة في 5 مناطق ببغداد

وقالت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "استكمالاً للممارسات الامنية التي تجريها قطعاتنا لملاحقة الخارجين عن وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات الفرقة (الثانية، الخامسة) شرطة اتحادية وقيادة شرطة الكرخ بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم "سارق" ومتهمين اخرين اطراف "مشاجرات مسلحة" وضبط الاسلحة والاعتدة الغير مرخصة التي بحوزتهم وذلك ضمن مناطق (بوب الشام، الشعب، البياع، المنصور، الدورة) بجانبي الكرخ والرصافة".وأضافت انه "تم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".