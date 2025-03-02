حاولت الانتحار.. انقاذ امرأة وطفلها من الغرق في نهر الكوفة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "دوريات النجدة النهرية وبإشراف مدير القسم تمكنت من إنقاذ امرأة وطفلها بعد أن ألقت بنفسها في إثر مشاكل عائلية، بحسب قولها".وأضاف المصدر، أن "مفارز الشرطة النهرية سارعت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتم إنقاذهما بسلام واتخاذ الإجراءات اللازمة".