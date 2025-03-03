"غير صالحة للاستهلاك".. عمليات بغداد تغلق عددا من مخازن الجملة شرقي العاصمة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إن "بالتزامن مع حلول شهر رمضان وضمن الإجراءات المتخذة بهدف الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، تم غلق عدد من مخازن الجملة لبيع المواد الغذائية في منطقة جميلة شرقي بغداد".وأضاف القيادة، أنه "تم ضبط كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية وإتلافها وفق محضر إتلاف أصولية".وفي سياق منفصل، أشارت القيادة الى "غلق مركز طبي للأشعة مخالف ويعمل بدون موافقات رسمية وإلقاء القبض على صاحبه في منطقة الحارثية العاصمة، جاء ذلك من خلال تنفيذ واجبات الدعم والإسناد لمفارز (الأمن الاقتصادي، الرقابة الصحية - وزارة الصحة)".