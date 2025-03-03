قتيل ومصاب وانتحار شاب بحادثين في بغداد

أفاد مصدر أمني، بمقتل شخص وإصابة آخر نتيجة العبث بالسلاح وتسجيل حالة انتحار لشاب في .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "مقتل شخص واصابة اخر نتيجة المزاح وعبث بسلاح شخصي ضمن منطقة الحرية".

وفي حادث آخر، أفاد المصدر بـ"انتحار شاب باسلوب الشنق داخل داره ضمن قضاء النهروان"، مشيرا الى أنه "لم تعرف اسباب الانتحار".