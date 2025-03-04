الإطاحة بمتهمين بحوزتهم عشرات البطاقات المصرفية وشرائح الاتصال

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " مفارز قيادة عمليات المشتركة القت القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم متهم ضبط بحوزته (٦٠) ماستر كارد وآخر يحمل (١٩) شريحة اتصال "سيم كارت" بدون تخويل".وتابع، انه "تم القاء القبض على متهمين بالجرائم (الجنائية، ترويج وتعاطي المواد المخدرة) وضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة وطائرتي درون وأدوية بدون موافقات رسمية".وأضاف، انه " تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية، خلال (٤٨) ساعة الماضية في جانبي والرصافة".