صاحب محل بيع الأحذية يقتل مدنيا ويلوذ بالفرار جنوبي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "شخصا يمتلك محلا لبيع الأحذية والحقائب أقدم اليوم على قتل مدني ضمن حي في منطقة الدورة جنوبي بغداد، ولاذ بالفرار الى جهة مجهولة".وأضاف المصدر، أن "قوة أمنية وصلت الى مكان الحادث وفتحت تحقيقا فيه"، مبينة انه "من خلال التحقيقات الأولية تبين عدم وجود أي خلافات عائلية أو عشائرية بين القاتل والمقتول".