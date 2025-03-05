تفاصيل حول عملية الإطاحة بأخطر شبكة لترويج المخدرات في بغداد

نيوز – امني

اعلن جهاز الوطني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية الإطاحة بأخطر شبكة لترويج في .

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "ضمن سلسلة العمليات النوعية التي ينفذها جهاز في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المتخصصة بتجارة المواد المخدرة في العاصمة بعد متابعة استخباراتية دقيقة وجهد ميداني متواصل استمر لثلاثة أشهر".

وأضاف ان "العملية أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر ومن خلال سير التحقيقات استطاعت مفارزنا من اعتقال جميع أفرادها والبالغ عددهم (9) متهمين يمثلون العناصر الرئيسية في هذه الإجرامية".

وذكرت ان "التحقيقات الأولية مع المتهمين أفضت إلى الكشف عن المخزن الرئيسي للمواد المخدرة في شرقي العاصمة وضبط بداخله كميات كبيرة من تمثلت في ثلاثة ونصف كيلوغرام من مادة الماريجوانا، و220 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين، بالإضافة إلى سلاح نوع مسدس والعثور في وقت لاحق على 458 قطعة من مخدر LSD مخبأة في منزل أحد المتهمين".

وذكر انه "تم إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".