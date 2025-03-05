Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
منوعات
عالم السيارات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
مجلس وزاري يناقش تعزيز إجراءات أمن حدود العراق
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

تفاصيل حول عملية الإطاحة بأخطر شبكة لترويج المخدرات في بغداد

أمن

2025-03-05 | 09:02
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
تفاصيل حول عملية الإطاحة بأخطر شبكة لترويج المخدرات في بغداد
621 شوهد

السومرية نيوز – امني
اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل عملية الإطاحة بأخطر شبكة لترويج المخدرات في بغداد.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "ضمن سلسلة العمليات النوعية التي ينفذها جهاز الأمن الوطني في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات، وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارزنا من تفكيك واحدة من أخطر الشبكات الإجرامية المتخصصة بتجارة المواد المخدرة في العاصمة بغداد بعد متابعة استخباراتية دقيقة وجهد ميداني متواصل استمر لثلاثة أشهر".
 
وأضاف ان "العملية أسفرت عن اعتقال عدد من عناصر الشبكة ومن خلال سير التحقيقات استطاعت مفارزنا من اعتقال جميع أفرادها والبالغ عددهم (9) متهمين يمثلون العناصر الرئيسية في هذه الشبكة الإجرامية".
 
وذكرت ان "التحقيقات الأولية مع المتهمين أفضت إلى الكشف عن المخزن الرئيسي للمواد المخدرة في شرقي العاصمة بغداد وضبط بداخله كميات كبيرة من المخدرات تمثلت في ثلاثة ونصف كيلوغرام من مادة الماريجوانا، و220 علبة بلاستيكية تحتوي على مادة الكوكايين، بالإضافة إلى سلاح نوع مسدس والعثور في وقت لاحق على 458 قطعة من مخدر LSD مخبأة في منزل أحد المتهمين".
 
وذكر انه "تم إحالة جميع المتهمين مع المضبوطات إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم وفق القانون".
 

>> تابع قناة السومرية على  تويتر

مخدرات

ضبط

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv

أحدث الحلقات
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:32 | 2025-03-05
Play
الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:32 | 2025-03-05
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة ٥ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-05
Play
الحلقة ٥ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-05
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الاعظية بغداد - الحلقة ٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-04
Play
منطقة الاعظية بغداد - الحلقة ٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-04
من الأخير
Play
من الأخير
علاء الركابي وبهاء النوري - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-04
Play
علاء الركابي وبهاء النوري - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-04
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
صلاح العرباوي - الحلقة ٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-04
Play
صلاح العرباوي - الحلقة ٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-04
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-04
Play
الحلقة ٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-04
بال 90
Play
بال 90
من كربلاء المقدسة اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-04
Play
من كربلاء المقدسة اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-04
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
حلقة ٤ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-04
Play
حلقة ٤ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-04
بات أف أم
Play
بات أف أم
بات ف م 4-3-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-04
Play
بات ف م 4-3-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-04
Play
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-04
الأكثر مشاهدة
جولة رمضانية
Play
جولة رمضانية
الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:32 | 2025-03-05
Play
الحلقة ٥ | رمضان 2025
11:32 | 2025-03-05
سوشيل رمضان
Play
سوشيل رمضان
الحلقة ٥ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-05
Play
الحلقة ٥ | رمضان 2025
10:00 | 2025-03-05
ناس برمضان
Play
ناس برمضان
منطقة الاعظية بغداد - الحلقة ٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-04
Play
منطقة الاعظية بغداد - الحلقة ٤ | الموسم 2
18:00 | 2025-03-04
من الأخير
Play
من الأخير
علاء الركابي وبهاء النوري - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-04
Play
علاء الركابي وبهاء النوري - من الأخير في رمضان - حلقة ٤ | الموسم 2
17:00 | 2025-03-04
ليلة رمضانية
Play
ليلة رمضانية
صلاح العرباوي - الحلقة ٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-04
Play
صلاح العرباوي - الحلقة ٤ | رمضان 2025
16:00 | 2025-03-04
قطع وريد
Play
قطع وريد
الحلقة ٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-04
Play
الحلقة ٤ | رمضان 2025
15:00 | 2025-03-04
بال 90
Play
بال 90
من كربلاء المقدسة اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-04
Play
من كربلاء المقدسة اتحمل اني..صغير اني..منو اني؟ - الحلقة ٤ | الموسم 3
14:00 | 2025-03-04
أهل الخطايا
Play
أهل الخطايا
حلقة ٤ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-04
Play
حلقة ٤ | رمضان 2025
13:15 | 2025-03-04
بات أف أم
Play
بات أف أم
بات ف م 4-3-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-04
Play
بات ف م 4-3-2025 | 2025
13:00 | 2025-03-04
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-04
Play
نشرة ٤ آذار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-03-04
اخترنا لك
القبض على شخص قيد شقيقه داخل صندوق عجلته وسط بغداد
10:31 | 2025-03-05
في منطقة الشعب.. رجل سبعيني وزوجته يُقتلان داخل منزلهما
08:40 | 2025-03-05
صاحب محل بيع الأحذية يقتل مدنيا ويلوذ بالفرار جنوبي بغداد
04:01 | 2025-03-05
المؤبد بحق تاجر مخدرات في الانبار
03:42 | 2025-03-05
أخفيت بستار الانتحار.. الكشف عن جريمة قتل مدبرة في النجف
07:38 | 2025-03-04
إحباط عملية لبيع "دولار مزيف" في بغداد واعتقال المتورطين
07:26 | 2025-03-04
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
نعم، يجب استقباله كزعيم دولة
كلا، ماضيه يثير المخاوف
كلا، ماضيه يثير المخاوف
لا أهتم بالأمر
لا أهتم بالأمر
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.