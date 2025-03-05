القبض على شخص قيد شقيقه داخل صندوق عجلته وسط بغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الأربعاء، بأن قوة امنية القت القبض على شخص قيد شقيقه داخل عجلته وسط .

وقال المصدر لـ نيوز، انه "اثناء الممارسات الامنية التي تجريها الاجهزة في العاصمة، وضمن ساحة ميسلون وسط بغداد، تم الشك باحد الاشخاص يقود عجلة مدنية واثناء تفتيش العجلة عثر على شخص (مكبل) داخل الصندوق".

واضاف "بعد الاستفسار منه افاد بانه شقيقه يعاني من حالة نفسية وخوفا عليه من الهرب وضعه داخل الصندوق"، لافتا الى انه "تم نقلهما الى لاتخاذ الاجراءات الأصولية".