حصيلة امنية في بغداد.. اعتقال متهمين بالقتل والتهديد والمشاجرة في 7 مناطق

وقال اعلام عمليات في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "وفق الخطة الامنية المرسومة لشهر رمضان المبارك واستكمالاً للممارسات والواجبات التي تجريها قطعاتنا لملاحقة الخارجين عن وعصابات الجريمة المنظمة والجنائية وتنفيذ مذكرات القبض القضائية، تمكنت تشكيلات المشاة السابعة (والاولى-الخامسة) شرطة اتحادية وقيادة شرطة الرصافة بإسناد الاجهزة والوكالات الاستخبارية، من القاء القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم بجرائم (القتل العمد، التهديد والابتزاز ، اطراف مشاجرات مسلحة) وضبط الاسلحة والاعتدة غير المرخصة التي بحوزتهم واخرين بترويج وتعاطي المواد المخدرة".وبين أن "ذلك ضمن مناطق (الزعفرانية، حي الرئاسة، الرياض_ناحية الوحدة، شهداء العبيدي، المعامل ، الشعب، الرضوانية) بجانبي والرصافة"، مشيرا الى "تسليم المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".