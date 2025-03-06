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سرقة اكثر من 100 مليون دينار من مكتب لدفع الرواتب في ميسان
أمن
2025-03-06 | 01:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
707 شوهد
السومرية
نيوز-امن
اقدم مجهولون على سرقة اكثر من 100 مليون دينار من داخل احد منافذ
تسليم
رواتب الموظفين وسط محافظة
ميسان
.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان مجهولين اقدموا على سرقة 106 ملايين من
مكتب
للدفع الالكتروني وتوزيع الرواتب الكي كارد في منطقة العمارات الجديدة .
وأضاف ان "القوات الأمنية عثرت على القاصة المسروقة خالية في منطقة أبو سبع وعلى بعد 25 كم من المكتب المسروق، جنوب ميسان".
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