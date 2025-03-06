سرقة اكثر من 100 مليون دينار من مكتب لدفع الرواتب في ميسان

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان مجهولين اقدموا على سرقة 106 ملايين من للدفع الالكتروني وتوزيع الرواتب الكي كارد في منطقة العمارات الجديدة .وأضاف ان "القوات الأمنية عثرت على القاصة المسروقة خالية في منطقة أبو سبع وعلى بعد 25 كم من المكتب المسروق، جنوب ميسان".