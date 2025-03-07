القبض على عصابة سرقة تستهدف كبار السن والعجزة في بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تم الإطاحة بعصابة بعد ورود معلومات تفيد بوجود عجلة يستقلها شخصان تتواجد ضمن منطقة السعدون تقوم بمراقبة المواطنين لغرض سرقتهم مستغلين كبار السن والعجزة".وتابع، انه "تم القبض عليهم من خلال نصب كمائن والتجوال ضمن المنطقة لتتم مشاهدة العجلة ولدى محاولتهم ايقافها لاذا بالفرار وتمت مطاردتهما داخل الأزقة والقبض عليهم".وأضاف، ان "المتهمين اعترفوا بقيامهم بالسرقة، وتم ايداعهما في التوقيف لإكمال الاجراءات القانونية بحقهما".