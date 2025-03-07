بظل الأحداث الجارية… رفع حالة الجاهزية القصوى لحرس الحدود على الشريط السوري (صور)



نيوز ـ امن





أعلنت قيادة قوات حرس الحدود، اليوم الجمعة، رفع الجاهزية القصوى لقوات حرس الحدود على الشريط الحدودي ـ السوري.





وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "في إطار الجهود المستمرة لحماية أمن وسلامة أراضيه، تواصل قطعات قيادة قوات الحدود تأدية واجباتها على الشريط الحدودي ـ السوري من ربيعة الى عبر انتشار مكثف ودوريات امنية ليلية ونهارية".

وتابع، ان "الدوريات معززة بمنظومة تحصينات حدودية متطورة واستعداد وجاهزية قتالية عالية"، لافتا الى ان "الحدود العراقية السورية تشهد استقراراً امنياً يخلو من اي محاولات تسلل او تهديد يطالها."