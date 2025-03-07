توضيح رسمي بشأن مزاعم "إنزال النجف": كان الأولى تحرير المختطفة!

وقال المكتب في بيان ورد لـ نيوز، "نؤكد ما قلناه بخصوص ما حصل في مطار الأشرف، وهو وصول فريق استطلاع لوفد أمريكي سيزور ويلتقي بالحكومة المحلية وأن كان بموافقة العمليات المشتركة وهو أمر طبيعي جداً يحصل ويقوم به أي والوفود الرسمية للوصول الى المكان المطلوب اختصاراً للزمن والتزاماً بالتوقيتات".وأضاف البيان، "أما الحديث عن إحباط محاولة تهريب المخطوفة، فإنها رواية ضعيفة السند والمحتوى وأبسط رد نقول لماذا يحبطون التهريب كان الأولى بهم القبض عليهم وتحرير المخطوفة او انتظار إقلاع الطائرة وثم القيام باقتياد الطائرة الى الجهة التي يرغبون بها وتحرير المختطفة، وبخصوص الحديث عن أمريكا وقدراتها العالية، نؤكد ما قلنا وما صرحنا".ومنذ أيام تفيد معلومات متداولة بتنفيذ القوات الأمريكية عملية إنزال جوية لمنع "جهات مسلحة" من تهريب الباحثة "الإسرائيلية – الروسية" إليزابيث تسوركوف، عبر مطار الدولي.