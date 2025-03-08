اكثر من 200 ضحية في قرى الساحل خلال يوم.. والأمن يعلن اعتقال "مرتبكي انتهاكات" خالفوا الأوامر

وذكر المرصد السوري، ان 7 مواطنين من دوير بعبدة وبيت عانا بريف جبلة التابع لمحافظة اللاذقية، أُعدموا رميا بالرصاص “إعدام ميداني” على يد عناصر والأمن الداخلي، فيما استشهد 24 مواطنًا في قرية الشير بريف اللاذقية، أُعدموا رميا بالرصاص “إعدام ميداني” على يد عناصر والأمن الداخلي، كما استشهد 38 مواطنًا في قرية المختارية في منطقة الحفة بمحافظة اللاذقية، أُعدموا رميا بالرصاص “إعدام ميداني” على يد عناصر والأمن الداخلي.فضلا عن 7 مواطنين في الحفة بمحافظة اللاذقية، أُعدموا رميا بالرصاص “إعدام ميداني” على يد عناصر والأمن الداخلي، فضلا عن أعدام شابين رميا بالرصاص “إعدام ميداني” على يد عناصر والأمن الداخلي في يحمور بريف طرطوس، بالإضافة الى مقتل الشيخ شعبان منصور رميا بالرصاص برفقة ابنه في منطقة سلحب بريف حماة “إعدام ميداني” على يد عناصر والأمن الداخلي، وكذلك اعدام 22 مواطنا في قرية قرفيص في محافظة اللاذقية، أُعدموا رميا بالرصاص “إعدام ميداني”.وأوضح المرصد أيضا، مقتل 34 عنصرا من إدارة الأمن العام وأفراد وزارة الدفاع، بهجمات وكمائن نفذتها مجموعات مسلحة تحركهم جهات إقليمية، في ريف جبلة وريف اللاذقية، بحسب تعبير المرصد.كما قتل 42 شخصا من المجموعات المسلحة خلال الاشتباكات مع إدارة الأمن العام في ريفي اللاذقية وريف جبلة.وأيضا أشار المرصد الى استشهاد 60 شخصًا، بينهم 10 نساء و5 أطفال، أُعدموا ميدانيًا على يد عناصر والأمن الداخلي في مدينة بانياس.من جانب اخر، قال العام في سوريا انه بدأ اغلاق الطرق المؤدية الى الساحل وإعادة الأشخاص غير المكلفين بمهام عسكرية، كما أكد اعتقال مجموعة عسكرية من القوى الشعبية خالفت التعليمات وارتكبت انتهاكات بحق مدنيين.