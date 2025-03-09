تأكيدا للسومرية.. تفاصيل جديدة عن اعتقال سوري يروج للإرهاب في بغداد (صورة)

نيوز – أمن



أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد 9 اذار/ مارس 2025، القبض على شخص (سوري الجنسية)، يقوم بترويج صفحات (الفيس بوك) للتنظيمات الإرهابية، ونشر منشورات محرضة على الطائفية في العاصمة .





علما انه نافذ ويروم السفر، الا ان العملية الاستباقية حالت دون فراره، وتم ايداعه في التوقيف في لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب البيان. الوزارة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز انه من خلال المعلومات الواردة والرصد الالكتروني، تمكنت مفارز قسم شرطة الزعفرانية ودوريات نجدة الزعفرانية بالتعاون مع الأخرى، من القاء القبض على شخص (سوري الجنسية)، يقوم بترويج صفحات (الفيس بوك) للتنظيمات الإرهابية، ونشر منشورات محرضة على الطائفية. واعترف صراحةً بنشر المنشورات.علما انه نافذ ويروم السفر، الا ان العملية الاستباقية حالت دون فراره، وتم ايداعه في التوقيف في لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، بحسب البيان.

يشار الى ان مصدر أمني ذكر المصدر للسومرية نيوز، ان "القوات الأمنية القت القبض على ارهابي الجنسية في منطقة الزعفرانية ببغداد يمجد بالعصابات الإرهابية وجرائمها".

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، باعتقال الجنسية شرقي بغداد، مشيرا الى أن المعتقل قام "بالترويج للارهاب". وذكر المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة امنية تلقي القبض على شخص الجنسية ضمن منطقة ام الكبر والغزلان شرق العاصمة".



وأضاف المصدر أن "الشخص تم اعتقاله لقيامه بالترويج للإرهاب على مواقع التواصل الاجتماعي".