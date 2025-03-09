في الديوانية.. رمى رمانة يدوية على منزل بعد السحور فعاد مكبلا بالأصفاد (فيديو)

وقال إعلام شرطة في بيان ورد لـ نيوز، إن "قائد شرطة اللواء نجاح ترأس فريق عمل من مدير استخبارات ومدير الارهاب ومدير التقنيات الفنية والادلة الجنائية للتحقيق في القضية".وأضافت الشرطة، أن "جهود الفريق أفضت الى القاء القبض على الفاعل وأحيل إلى بتهمة (٤ إرهاب) واعترف بقيامه بالجريمة وتم تصديق اقواله قضائيا".