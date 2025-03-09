اندلاع نزاع عشائري في ميسان

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "نزاعا عشائريا اندلع، مساء اليوم، في ناحية العزير جنوب ميسان"، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وتشهد ومحافظات عراقية عدة بين مدة وأخرى نزاعات عشائرية لأسباب عدة، تسفر عن تسجيل قتل وإصابات، قبل أن تتدخل القوات الأمنية لفض هذه النزاعات.