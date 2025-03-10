شرطة النجف تطيح بالمتورطين في حريق سوق البالة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ نيوز، إنه "بعد تلقي معلومات تفيد باندلاع حريق في سوق البالة، وجّه قائد شرطة المحافظة، اللواء محمد جابر ذياب، بتشكيل فريق عمل بإشرافه شخصيًا من الأقسام المعنية لكشف ملابسات الحادث".وأضاف القيادة، "وبعد جمع المعلومات والتحري ورصد كاميرات المراقبة، تم التعرف على المتهمين. وبعد التحقيق معهم، اعترفوا بارتكاب الجريمة المنسوبة إليهم. دُوِّنت أقوالهم قضائيًا، وتم إجراء كشف الدلالة".وأكد أن "القوات الأمنية ستتعامل بحزم مع كل من يحاول المساس بأمن هذه المقدسة".