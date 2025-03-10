عمليات امنية لجهاز مكافحة الإرهاب في اربع محافظات

نيوز – امني

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، اليوم الاثنين، القبض على احد الارهابيين وتاجر مخدرات في مناطق متفرقة.

وقال الجهاز في بيان ورد لـ نيوز، انه "لادامة زخم عملياتنا النوعية في مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع مديرية عمليات جهاز اسايش اقليم كردستان، تمكنا من القاء القبض على احد الارهابيين في محافظة السليمانية".

وأضاف "في اطار حملاتنا لمكافحة آفة المخدرات تمكن الابطال من القاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة ذي قار"، لافتا الى ان "ابطال جهازنا نفذوا سلسلة عمليات تطهير وتفتيش مضافات وانفاق وكهوف لعصابات الارهابي اسفرت عن تدمير (4) مضافات و(3) كهوف في محافظة صلاح الدين".

واكد انه "لادامة للتنسيق والتعاون مع جهاز الأمن الوطني تمكنا من تدمير المضافات في محافظة (وادي الشاي)"، مشيرا الى ان "جهود الابطال في جهازنا تستمر لحماية مواطنينا الكرام من آفتي الارهاب والمخدرات في انحاء وطننا الغالي".