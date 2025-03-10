اعتقال ستة أشخاص قرب السفارة السورية في بغداد

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوات حفظ ترسل تعزيزات الى السفارة السورية في وبهذا تصبح عدد الوحدات الموجودة خمس للتأمين تحسبا من وصول محتجين الى السفارة"، مشيرا الى "اعتقال ستة اشخاص كانوا ينوون اختراق الحاجز الامني والتوجه الى السفارة".

وكان مصدر امني أفاد، اليوم الاثنين، بانتشار قوات حفظ النظام أمام السفارة السورية في بغداد، تحسبا من انطلاق تظاهرة بالقرب من السفارة.