ثلاث إصابات بمشاجرة في النجف

أفاد مصدر محلي، مساء الاثنين، بإصابة ثلاثة أشخاص بمشاجرة في محافظة .

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وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "مشاجرة بين ثلاثة أشخاص في الكوفة تسببت بإصابتهم بجروح بسلاح ابيض".

وأضاف المصدر أنه "تم القبض على اثنين والثالث هارب"، مشيرا الى "حدوث اطلاق نار بعد المشاجرة".