اعتقالات في بغداد بسبب تعليقات تخص الأوضاع السورية

وذكر مصدر أمني للسومرية نيوز، ان "الاجهزة الامنية القت القبض على ثلاث اشخاص سوريين الجنسية في منطقة زيونة، حيث كانوا يقومون بالترويج والتمجيد للمجاميع الارهابية وجبهة النصرة ونشر فيديوهات القتل الجماعي في عبر مواقع التواصل الاجتماعي".كما في وقت سباق من اليوم، القت القوات الأمنية القبض على شخص (سوري الجنسية) في بسبب قيامه بنشر منشورات تروج وتمجد التنظيمات الارهابية ومنها جبهة النصرة في سوريا، بحسب ما أكده مصدر أمني للسومرية نيوز.وفي منطقة الحسينية، القت القوات الأمنية، القبض على شخص سوري الجنسية بعد قيامه بنشر منشورات داعمة للتنظيمات الارهابية في بعد معلومات استخباراتية.