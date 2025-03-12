بعد 12 ساعة بحث.. انتشال جثة طفلين غرقا في "بركة نفايات" بكربلاء

وفي ساعات فجر اليوم الأربعاء، قالت المدني في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "منذ وقت الإفطار وحتى هذه اللحظات، يقوم الدفاع المدني بعملية البحث وسط بركة ماء كانت في السابق لتربية الأسماك وأصبحت مكانًا لكب النفايات عن طفلين في قضاء الهندية".وأضافت المديرية انه "انتشلت الفرق جثة لطفل من بين تلك النفايات التي تطفو فوق سطح وكانت تعرقل عملية البحث، والعمل مستمر بسواعد أبطال الدفاع المدني في في البحث عن الجثة الأخرى".وقبل ساعات ومع ظهور الشمس، اكد مصدر امني تمكن فرق الدفاع المدني من العثور على جثة الطفل الثاني وانتشالها.