شخص يقتل صحفيا بعد مشاجرة بينهما وسط بغداد

نيوز – امني

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بان شخصا قتل صحفيا بعد مشاجرة بينهما وسط .

وقال المصدر لـ نيوز، ان "مشاجرة حدثت بين الصحفي ليث واحد الاشخاص بمنطقة عرصات وسط بغداد، تطورت الى اطلاق النار من قبل الشخص على الصحفي ما اسفر عن مقتله في الحال".

واضاف ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة الى الطب العدلي".