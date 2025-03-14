بغداد.. القبض على متهم قام بالتحريض على التجمهر امام السفارة السورية

وقالت المديرية في بيان ، انه "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة، وبناء على موافقات قضائية، تمكنت مفارز استخبارات ومكافحة إرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في من القاء القبض على متهم قام بالتحريض على التجمهر امام في ببغداد وإثارة أعمال شغب هناك".واضافت "إذ اتخذت بحقه الإجراءات القانونية اللازمة بحقه لإكمال أوراقه التحقيقية والقانونية لتقديمه للعدالة لينال جزاءه العادل".وحذر البيان "من محاولة اثارة الفتن او محاولة الاعتداء على ضيوف بمختلف جنسياتهم وان الأجهزة والدوائر التخصصية ستتعامل بحزم بحق كل من تسول له نفسه العبث بالأمن".