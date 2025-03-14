لليوم الثاني توالياً.. انتشار أمني كثيف أمام السفارة السورية في بغداد

وقال المصدر لـ نيوز، إن "هنالك انتشارا كثيفا لقوات حفظ القانون وتعزيز الوحدات المتواجدة لحماية محيط في بوحدات إضافية".ورجح المصدر، أن يكون السبب وراء ذلك "تأمين زيارة وزير الخارجية السوري الى السفارة".يذكر أن ، وصل اليوم في زيارة مفاجئة، إلى العاصمة والتقى بالرئاسات الثلاث.