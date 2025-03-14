الأمن النيابية تدعو لاعادة النظر بالمناصب المسندة للقادة الامنيين والعسكريين

وأشار المحمداوي بحسب الكتاب، إلى "أهمية إجراء تقييم شامل للقادة الأمنيين والعسكريين، مع الأخذ بنظر الاعتبار المعايير الوطنية والكفاءة والخبرة، خاصة في ظل تزايد التحديات الأمنية".وشدد على ضرورة "اتخاذ إجراءات عاجلة لاستكمال عملية التقييم ونقل من لا تنطبق عليهم المؤهلات المطلوبة إلى دوائر أقل حساسية، لضمان كفاءة القيادة الأمنية في العراق".وأكدت اللجنة أن "هذه الخطوة تأتي ضمن جهودها لتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، ومنع أي تدهور أمني قد يؤثر على الوضع الداخلي".