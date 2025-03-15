ويوم امس، أعلنت السلطات العراقية والقيادة المركزية الأميركية مقتل القائد العالمي الثاني لداعش، رئيس العمليات العالمية وأمير اللجنة المفوض - عبد الله مكي مصلح الرفاعي، الملقب بـ"أبو خديجة"، مع عنصر آخر من التنظيم.وبحسب التقارير، فإن القوات العراقية ألقت القبض أيضا على زوجته بعد مقتله في مدينة غرب البلاد، تكنى بـ "أم حسين الشيشانية".وتم تحديد هوية مكي عن طريق مطابقة الحمض النووي الذي جُمِع في غارة سابقة نجا منها بأعجوبة، وتشير المعلومات الى ان القيادي الداعشي الخطير كان مسجوناً سابقا في سجن ، إلا أنه تمكن من الفرار عام 2012.واظهرت صور أبو خديجة عندما كان معتقلا في وكان صغير المعمر كما يبدو.