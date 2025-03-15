للاطلاع على الشريط الحدودي.. وفد امني برئاسة يارالله يصل القائم (صور)

نيوز ـ امن



وصل وفد امني، اليوم السبت، برئاسة رئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن يارالله الى قضاء القائم للاطلاع على الشريط الحدودي.

وذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "رئيس أركان الجيش يارالله وصل الى قاطع فرقة المشاة السابعة في القائم من اجل الاستطلاع على خطوط الصد والشريط الحدودي".



واضاف، ان "يارالله يرافقه معاون العمليات وقائد وأمين سر الاستخبارات لرئاسة اركان الجيش".