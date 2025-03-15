اعتقال سبعة أشخاص بتهم عدة في بغداد

وقالت القيادة في بيان، "مفارز المشتركة تلقي القبض على عدد من المتهمين وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم ثلاثة ضبط بحوزة اثنين منهم (27 بطاقة ماستر ، 12 سنوية حكومية) بدون تخويل واخرين "أعمال سحر وشعوذة - مواد مخدرة واجهزة تعاطيها" بالإضافة الى أسلحة واعتدة وطائرة درون غير مرخصة".وأضاف البيان "تم حجز عدد من العجلات والدراجات النارية المخالفة للضوابط المرورية في جانبي والرصافة".