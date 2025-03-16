"درع العباس".. الإعلان عن تشكيل "قوات استشهادية في العراق".. هل تهدف لعمليات في سوريا؟

وظهر شخص في مقطع فيديو، تابعته نيوز، متحدثًا عن اهداف التشكيل لحماية والعقيدة، فيما خاطب المواطنين العراقيين وأبناء ، داعيا للانضمام "للمشروع الجهادي".لكن الملفت هو عنوان التشكيل الذي وصف بـ"الاستشهادي"، حيث ان هذه العبارة غالبا تشير الى العمليات التي يقتل فيها منفذها، مثل تفجير النفس او غيره من العمليات.وبالرغم من العنوان المثير للتشكيل وطريقة الإعلان بظهور الشخص مكشوف الوجه، الا ان الكثيرين تعاملوا مع الإعلان بسخرية تامة، خصوصا مع صغر عمر الشخص المتحدث وضعف لغته، فيما لم يتبين بعد حقيقة الفيديو وهدفه ما اذا كان الإعلان واقعيا ام يهدف لاهداف أخرى.وبمزيد من البحث، تبين ان الشخص الذي اعلن البيان يدعى كرار فتاح الصبيحاوي وهو الأمين العام للتشكيل، كما ان البيان تمت قراءته بشكل موحد من قبل عدة اشخاص معلنين انه "بقلم الأمين العام للقوات كرار فتاح الصبيحاوي"وعند البحث عن الصبيحاوي، وجدنا له مقاطع فيديو وهو يتواجد في وعند مرقد السيدة زينب، كما لديه مقاطع فيديو موثقة وهو يجلس لدى واثق البطاط، قائد فصيل جيش المختار.ووفق ما يبدو من حساب الصبيحاوي على مواقع التواصل، انه يروج لنيته "العمل على تحرير مرقد السيدة زينب من الإدارة السورية الجديدة"، كما تظهر له مقاطع فيديو وصور اثناء تواجده في احدى مديريات ومحافل هيئة .