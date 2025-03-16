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مصرع فتاة وإصابة شقيقتها ووالدها بحادث مروري في الناصرية واعتقال المتهم قبل هروبه
أمن
2025-03-16 | 04:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
203 شوهد
السومرية
نيوز – أمن
أفاد مصدر أمني في
محافظة
ذي قار
، اليوم الأحد، بأن فتاة لقيت مصرعها وأصيبت شقيقتها ووالدها بحادث مروري في
مدينة
الناصرية
، فيما أكد اعتقال المتهم بالحادث قبل هروبه من المحافظة.
وقال المصدر في حديث لـ
السومرية
نيوز، إن "حادثا مروريا مروعا وقع قرب
جسر
ذي قار
الكونكريتي
وسط
الناصرية
بتصادم عنيف بين عجلة نوع فان ودراجة نارية نوع ستوتة"، لافتا الى ان "الحادث أدى الى
مصرع
فتاة وأصيبت شقيقتها ووالدها بجروح متفاوتة".
وأضاف المصدر، أن "سائق المركبة هرب عقب الحادث، إلا أنه تم تحديد أوصاف العجلة الهاربة لتتمكن القوات الأمنية من ضبطها في سيطرة تل اللحم جنوب المدينة، أثناء توجهها نحو محافظة البصرة".
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