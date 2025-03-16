مصرع فتاة وإصابة شقيقتها ووالدها بحادث مروري في الناصرية واعتقال المتهم قبل هروبه

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "حادثا مروريا مروعا وقع قرب الكونكريتي بتصادم عنيف بين عجلة نوع فان ودراجة نارية نوع ستوتة"، لافتا الى ان "الحادث أدى الى فتاة وأصيبت شقيقتها ووالدها بجروح متفاوتة".وأضاف المصدر، أن "سائق المركبة هرب عقب الحادث، إلا أنه تم تحديد أوصاف العجلة الهاربة لتتمكن القوات الأمنية من ضبطها في سيطرة تل اللحم جنوب المدينة، أثناء توجهها نحو محافظة البصرة".