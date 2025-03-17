اغلاق 10 ساحات وقوف غير نظامية في بغداد

وذكرت القيادة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "حفاظاً على الممتلكات العامة والخاصة وضمان أمن وسلامة المواطنين خلال شهر رمضان ، تواصل لجنة متابعة عمل الساحات "الگراجات" – بإسناد القطعات الماسكة واجبات التفتيش الدوري المناطقي للساحات".وتابع، انه "تم غلق عشرة "كراجات" غير رسمية ومخالفة للضوابط المعمول بها، وذلك ضمن مناطق (الكرادة، ساحة الطيران) بجانب الرصافة".