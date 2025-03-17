إصابة شخصين بحادث دراجة نارية غربي بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء الاثنين، بإصابة شخصين بحادث دراجة نارية غربي .

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، "وقع حادث لدراجة نارية في مدخل نفق المتحف باتجاه منطقة المنصور".

وأضاف المصدر أن "الحادث تسبب بإصابة شخصين كانا يستقلان الدراجة"، مشيرا الى "نقلهما الى مستشفى قريب".