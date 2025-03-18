العثور على جثة امرأة متفسخة وسط البصرة

وقال المصدر في حديث لـ نيوز، إن "قوة أمنية عثرت، اليوم، على جثة امرأة متفسخة في المنطقة القديمة وسط البصرة".وأضاف المصدر، أن "القوة نقلت الجثة الى دائرة الطب العدلي وفتحت تحقيقا في الحادث".