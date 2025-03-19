وأوضح المصدر للسومرية نيوز، ان "قوة امنية وخلال نصب كمين وتتبع لعدة ساعات تمكنت من القبض على تاجر مخدرات مطلوب وفق المادة ٢٨ والملقب (كرونجي) ضمن ".وأضاف انه "تم القبض عليه وايداعه التوقيف لاغراض التحقيق".