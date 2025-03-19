أفغان وباكستانيون.. السونار يلتقط إشارة عجلة حمل "ملغومة بالاجانب" تدخل بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، انه "عند سيطرة مدخل الشعب باتجاه تم النداء من قبل مشغل السونار بوجود اشارة اعلى عجلة نوع كانتر (حمل) ، وحاول منتسبو ساحة التفتيش ايقاف العجلة الا انه لم يمتثل للاوامر".وأضاف انه "تمت ملاحقته وبعد تفتيش مركبته تبين انه يحمل 19 شخصا من جنسيات مختلفة مخبئين في مكان مخفي اعلى (بدي العجلة)، موزعين بين 10 اشخاص افغان الجنسية/ 5 اشخاص بنكلادش الجنسية/ 4 اشخاص باكستاني الجنسية"، مشيرا الى انه "تم القبض عليهم وايداعهم التوقيف اجراء اصولي".